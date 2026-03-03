La bolsa de São Paulo se hunde un 3 % ante el dato del PIB y la escalada en Oriente Medio

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, bajó hasta los 183.104 puntos básicos, pese a que la víspera cerró con una leve alza del 0,28 %.

En el mercado de divisas, el real profundizó su caída al devaluarse un 1,91 % frente al dólar, tras haber cedido ya un 0,62 % ayer.

La divisa estadounidense cotizó este martes a 5,265 reales para la venta y 5,264 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

El mayor parqué de Latinoamérica atravesó la sesión entera en rojo; cerca del mediodía cayó hasta las 180.500 unidades, aunque luego recuperó algunos puntos.

En el ámbito local, este martes se conoció que la economía de Brasil registró un crecimiento del 2,3 % durante el año pasado.

Con este resultado, el gigante suramericano encadena cinco años consecutivos al alza, aunque esta cifra representa la expansión más moderada de dicho periodo.

Este dato, que está en línea con las previsiones divulgadas por el mercado y el Gobierno, se dio gracias al crecimiento de la agropecuaria, que se anotó una producción récord en algunos cultivos.

Asimismo, el Gobierno informó que Brasil generó 112.334 nuevos empleos formales en enero, un 27,2 % menos que en el mismo mes del año pasado.

En este contexto, sus principales valores cerraron el día con pérdidas. Entre las más perjudicadas están las acciones del gigante minero Vale, que se desplomaron un 4,17 %.

Lo mismo hicieron los papeles de la estatal Petrobras, que cayeron un 0,44 % tras figurar entre los más negociados de la jornada.

Las acciones de los bancos también se anotaron pérdidas, con Bradesco y Banco do Brasil a la cabeza, que se dejaron un 4,78 % y un 4,17 %, respectivamente.

Itaú Unibanco (-3,35 %) y Santander Brasil (-2,45 %) siguieron el rumbo negativo del sector bancario.

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los títulos preferentes de la empresa de transporte de carga y refrigeración industrial Recrusul (+23,24 %) y los de la administradora de fondos Ciabrasf (+11,20 %).

El volumen financiero en la bolsa de São Paulo superó los 46.824 millones de reales (unos 8.869 millones de dólares / 7.637 millones de euros), en casi 6 millones de operaciones.