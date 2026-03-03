Presidente suizo expresa solidaridad con monarquías de O.Medio ante escalada del conflicto

"Expresé el apoyo de Suiza, y abordé la necesidad urgente de evitar una mayor desestabilización", destacó en su cuenta oficial de X.

Agregó que todas las partes "deben proteger a la población civil y las infraestructuras civiles, desescalar de inmediato y volver a la vía diplomática".

En la jornada anterior, Parmelin mantuvo similares contactos por vía telefónica con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, y con el príncipe heredero de Kuwait, Sabah Al-Khalid Al-Sabah.