Alemania refuerza la seguridad de instalaciones israelíes y de EE. UU. ante guerra en Irán

En una comparecencia en Berlín, el político conservador señaló que se ha "incrementado la atención", con un foco especial en la protección de edificios que pudieran ser potencialmente blanco de ataques por parte de simpatizantes del Gobierno iraní.

La "señal visible" de esto para la población es la "reforzada presencia policial" ante estas instalaciones, indicó el ministro, que subrayó que además hay medidas adicionales que no son aparentes al público, como la intensificación de la actividad de los servicios secretos.

Dobrindt enfatizó que por el momento existe únicamente "una situación de peligro abstracto", sin que se hayan concretado amenazas contra objetivos concretos en suelo germano.

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por EE. UU. e Israel el sábado contra objetivos en Irán, se han registrado en Alemania aproximadamente 60 manifestaciones tanto a favor como en contra del régimen de los ayatolás, pero de ellas no ha emergido tampoco ninguna amenaza hasta ahora.

Finalmente, el ministro indicó que prestan especial atención a otros ámbitos como la criminalidad organizada vinculada al régimen iraní, sus simpatizantes y "proxies" -es decir, fuerzas a través de las cuales actúan por delegación- y también al aspecto de la ciberseguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el sábado pasado continúan los ataques israelíes y estadounidenses contra objetivos iraníes, mientras que las represalias de Teherán han golpeado bases de este último país en varios Estados árabes y Tel Aviv ha comenzado a bombardear el sur del Líbano como parte de su enfrentamiento con la milicia chií Hizbulá.