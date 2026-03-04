El euro frena su caída y se estabiliza por encima de 1,16 dólares

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1639 dólares, frente a los 1,1577 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1649 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calmó un poco a los mercados al asegurar que proveerá seguros de riesgo político "a un precio razonable" para el comercio marítimo que transite por el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20 % del petróleo que se consume en todo el mundo.

Washington incluso dispondrá escolta militar a buques en la región.

El sector privado creó 63.000 nuevos empleos en EE.UU. en febrero, según ADP.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se publicaron datos que muestran que "el crecimiento económico de la zona euro se aceleró en febrero debido a un aumento más rápido de la demanda de productos y servicios", según S&P.

Su índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, de los sectores manufactureros y de servicios, subió en febrero hasta 51,9 puntos (51,3 puntos en enero), máxima de tres meses.

Alemania, la mayor economía de la zona euro, fue el motor del crecimiento a mediados del primer trimestre, mientras que Francia sigue con una economía estancada.

"Para el BCE estos datos son sin duda un motivo más para que sea improbable que planee nuevos recortes de los tipos de interés por el momento", comentó el economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.

Los mercados monetarios en euros consideran ahora que hay una probabilidad del 40 % de que el BCE tenga que subir las tasas antes de fin de año debido a que la fuerte subida de los precios de la energía por el conflicto en Oriente Medio incrementará la inflación, considera el estratega Macro senior de Rabobank, Bas van Geffen.

La inflación de la zona del euro ya subió en febrero inesperadamente hasta el 1,9 % (1,7 % en enero) por el aumento de los precios de los servicios.

Los mercados han reducido las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Inglaterra vayan a bajar sus tipos de interés.

La analista de Commerzbank Antje Praefcke considera que el encarecimiento del petróleo puede lastrar el crecimiento de la eurozona y que el BCE tendrá un difícil dilema de política monetaria porque deberá responder si los precios aumentan mucho de forma prolongada, incluso, considerar aumentar las tasas de interés.

Praefcke prevé que el euro seguirá a la baja mientras persista el conflicto.

La guerra en Irán ha disparado los precios del petróleo y al dólar, que es un activo refugio en momentos de crisis.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1576 y 1,1654 dólares.