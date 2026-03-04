El Legislativo chino dice que "Europa necesita a China y China también necesita a Europa"

Durante una rueda de prensa previa al inicio de la sesión anual del Legislativo de este jueves, Lou recordó que el año pasado se cumplió el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea y destacó que los contactos de alto nivel fueron "frecuentes".

Según el portavoz, la relación económica y comercial entre China y Europa tiene como base la "complementariedad de ventajas y el beneficio mutuo", y la cooperación con el gigante asiático contribuye al desarrollo económico europeo y a la mejora del bienestar social del Viejo Continente.

Lou sostuvo que entre ambas partes "no existen conflictos fundamentales de intereses ni contradicciones geopolíticas" y expresó la disposición de Pekín a "gestionar adecuadamente las diferencias comerciales".

El vocero subrayó además que el año pasado China y el Parlamento Europeo cancelaron de forma recíproco las restricciones a sus intercambios, lo que permitió reanudar mecanismos de diálogo legislativo.

En ese sentido, señaló que la ANP está dispuesta a reforzar los contactos con el Parlamento Europeo y con los parlamentos nacionales de los Estados miembros para "incrementar el entendimiento, ampliar consensos y promover la cooperación", con el objetivo de impulsar un desarrollo estable y sostenido de las relaciones entre China y Europa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas declaraciones se producen en un momento de fricciones comerciales entre China y la UE por cuestiones como los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos, los controles chinos a la exportación de tierras raras y materiales estratégicos, las restricciones de acceso al mercado denunciadas por empresas europeas o las disputas en torno a cadenas de suministro.