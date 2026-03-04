El Legislativo chino dice que ningún Estado puede "controlar los asuntos internacionales"

Durante una rueda de prensa previa al inicio de la sesión anual del Legislativo chino, Lou aseguró este miércoles que la "soberanía, seguridad e integridad territorial" de Irán deben ser respetadas.

Asimismo, pidió "detener de inmediato las acciones militares", evitar una nueva escalada de tensiones y "retomar el diálogo y la negociación" para preservar la paz y la estabilidad en Oriente Medio.

El portavoz sostuvo que el respeto mutuo y la igualdad entre países grandes y pequeños constituyen "una exigencia del progreso histórico" y el principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas.

Así, subrayó que ningún país puede actuar "a su antojo en el escenario mundial".

Las declaraciones se producen después de que el Ministerio de Exteriores chino condenara en los últimos días los ataques y acusara a Washington de vulnerar la soberanía iraní, mientras aumenta la volatilidad en la región y crece la preocupación por su impacto en la seguridad energética global.

China, estrecho socio comercial de Teherán y uno de sus principales compradores de petróleo, ha abogado de forma reiterada por una "solución política" a la cuestión nuclear iraní.

Desde la mañana del pasado sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando que tiene como objetivo destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás, que ha respondido con ataques a países de la región como Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudí o Kuwait.