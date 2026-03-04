El petróleo de Texas repunta 0,1 % en sesión volátil y cierra en 74,66 dólares el barril

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron 10 centavos de dólar con respecto al cierre del martes, moderándose tras varias jornadas de fuertes ganancias a cuenta del conflicto en Oriente Medio iniciado el sábado, con los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán y la posterior represalia del país persa.

Durante parte de la jornada, el WTI operó a la baja, influido por los seguros y garantías contra riesgos políticos ofrecidos a las navieras por el presidente de EE.UU., Donald Trump, así como unas declaraciones a CNBC del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en las que anticipó nuevos anuncios para apoyar el comercio de crudo en el golfo.

Trump anunció en su red social Truth que Estados Unidos asegurará los buques petroleros a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés) y que, si fuera necesario, ofrecerá escoltas navales para garantizar el tránsito seguro por la zona.

El republicano añadió que "estos seguros estarán disponibles para todas las líneas navieras" y que "de ser necesario, la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar buques cisterna a través del estrecho de Ormuz lo antes posible".

Mientras, Bessent dijo hoy en el programa 'Squawk Box' de CNBC que el Gobierno tiene "una serie de anuncios" que "comenzaron ayer con el anuncio de que la DFC proveerá seguros tanto a los buques petroleros como a los barcos de mercancías que operan en torno al golfo".

Ormuz es el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial.