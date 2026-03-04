El WTI retrocede a 73,88 dólares el barril tras rozar los 78 por la escalada en O. Medio

El WTI bajaba esta mañana un 0,91 % respecto al cierre del martes, cuando terminó en 74,56 dólares el barril, tras varias jornadas de fuertes ganancias a cuenta del conflicto en Oriente Medio.

El crudo estadounidense llegó a rozar los 78 dólares por barril a principios de esta semana, su nivel más alto reciente, después de que Washington e Israel lanzaran una amplia oleada de bombardeos contra Irán y este respondiera con represalias.

El mercado comenzó a moderar la tensión después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara en su red social Truth que Estados Unidos asegurará los buques petroleros a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés) y que, si fuera necesario, ofrecerá escoltas navales para garantizar el tránsito seguro por la zona.

"Con efecto inmediato, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el golfo (Pérsico)", escribió Trump.

El republicano añadió que "estos seguros estarán disponibles para todas las líneas navieras" y que "de ser necesario, la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar buques cisterna a través del estrecho de Ormuz lo antes posible".

Ormuz es el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial.

Asimismo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló en una entrevista con CNBC que la Casa Blanca prepara nuevos anuncios para apoyar el comercio de crudo en el golfo, lo que contribuyó a calmar a los inversores.