Guterres, "preocupado" por la falta de acción del Consejo de Seguridad ante guerra en Irán

Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que apuntó que el secretario general sigue manteniendo contactos con los embajadores de los países afectados por la escalada en Oriente Medio, como Irán, Omán y Arabia Saudí.

"Llevamos ya algún tiempo preocupados por la falta de unidad en el Consejo de Seguridad a la hora de abordar una serie de cuestiones. Creo que el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad, y animamos a los miembros a que encuentren puntos en común con ese fin", declaró Dujarric.

El portavoz fue preguntado por el hecho de que el Consejo de Seguridad solo se haya reunido en una ocasión para tratar el conflicto desde su inicio.

El mismo sábado pasado, día en que se iniciaron los ataques, el Consejo celebró una sesión de urgencia en la que intervino Guterres y que estuvo presidida por Reino Unido, que ocupaba hasta entonces la presidencia rotatoria de ese organismo, en la que desde el lunes fue reemplazado por Estados Unidos.

Para su inauguración, convocó una sesión sobre infancia, tecnología y la educación en los conflictos, que estuvo presidida por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien no hizo referencia a los niños muertos por las bombas caídas durante la ofensiva en Oriente Medio.

Además de haber aplazado 'sine die' la rueda de prensa sobre sus prioridades en este mes, los representantes estadounidenses han convocado una nueva sesión del Consejo en la que previsiblemente no hablarán sobre el conflicto en la región

El órgano celebrará una reunión sobre "energía, minerales críticos y seguridad" mientras los bombardeos se extienden ya casi una semana.

Guterres, por su parte, expresó "su esperanza" en que el conflicto termine "rápidamente" y en que "se retome le diálogo en aras de la estabilidad regional".