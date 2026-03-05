Al menos seis muertos, dos de ellos niños, en dos ataques contra el sureste del Líbano

Por un lado, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad Pública informó de un ataque contra una casa en Mashghara, donde perdieron la vida dos adultos, una niña de cinco años y un menor de siete, mientras que una quinta persona resultó herida.

El departamento emitió otro comunicado en el que confirmó una acción aérea contra una segunda vivienda en Labaya, en el mismo distrito, lo que causó la muerte de otras dos personas y heridas a tres más, incluidas dos niñas "en estado crítico".

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de Beirut, aunque la madrugada de este jueves alcanzó también por primera vez en este conflicto el campamento de refugiados palestinos de Bedawi, en el norte del país.

Según el último recuento oficial, el número de muertos desde el inicio de la campaña de bombardeos la madrugada del pasado lunes se eleva ya a 102 y el de heridos a 638, mientras Israel ha pedido evacuar de forma masiva los suburbios capitalinos en previsión de una oleada sin precedentes.