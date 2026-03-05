Arrestan en Colorado (EEUU) al sospechoso de asesinar a tres mujeres en el estado de Utah

El sospechoso fue identificado como Ivan Miller, según información revelada por el Departamento del Alguacil del condado de Wayne, donde ocurrieron los asesinatos.

Los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados el miércoles en una ruta de senderismo, y una tercera víctima fue hallada en una residencia.

Las autoridades habían alertado a los residentes del condado por la peligrosidad del sospechoso y se cancelaron las clases por el resto de la semana.

Las autoridades no detallaron si el sospechoso tiene relación con las víctimas.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah informó que los investigadores utilizaron cámaras de matrículas y otras herramientas para rastrear a Miller a través de Utah, Arizona y Colorado en uno de los vehículos de las víctimas, según información citada por CBS.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El vehículo fue hallado abandonado en la ciudad de Pagosa Spring, donde Miller fue detenido.

Las víctimas no han sido identificadas aún por las autoridades, que tampoco han detallado las causas de las muertes. Se espera que Miller sea extraditado a Utah.