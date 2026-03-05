Atascos kilométricos y familias en las cunetas tras las órdenes de evacuación para Beirut

Incluso las vías secundarias y caminos quedaron bloqueados ante el gran flujo de personas que huyeron del extrarradio sur de la capital, donde están afectados hasta las zonas de Chiyah y Hadath al completo, ambas con población cristiana, según pudo constatar EFE.

Hasta ahora, las alertas israelíes afectaban a edificios específicos en zonas acotadas del suburbio, aunque no todos los bombardeos está precedidos de avisos.

La nueva orden de evacuación se produce después de que el Ejército israelí ya mandara salir el miércoles a toda la población residente entre la frontera de facto entre ambos países y el río Litani, y de que el día anterior confirmara el establecimiento de nuevas posiciones militares dentro del territorio libanés.

Desde la madrugada del pasado lunes, el Estado judío mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de Beirut, donde dice haber atacado unos 250 objetivos del grupo chií Hizbulá.

La ofensiva comenzó después de que ese movimiento libanés atacara el norte del Estado judío, en lo que argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Ali Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este es el peor estallido de violencia desde la entrada en vigor del cese de hostilidades hace 15 meses.