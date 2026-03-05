Autoridades de Reino Unido visitan Venezuela para explorar oportunidades de crecimiento

A través de una publicación en Instagram, la misión diplomática indicó que la agenda incluyó reuniones con la Cancillería venezolana, así como encuentros con representantes de empresas británicas en el país suramericano para "explorar oportunidades de crecimiento para el Reino Unido y Venezuela".

Igualmente, dijo que también hicieron un recorrido por el Hotel Londres, un proyecto de capital británico que será inaugurado en Caracas este año y que "contribuirá al fortalecimiento del sector hotelero y de servicios entre ambos países".

La embajada señaló que las funcionarias se reunieron con representantes de la Cámara Venezolano-Británica de Comercio, con estudiantes, profesores y personal del British Council, becarios del programa Chevening, así como con integrantes de la red Embajadoras por un día, iniciativa que promueve el liderazgo de mujeres alrededor del mundo.

En enero pasado, el canciller de Venezuela, Yván Gil, aseguró que su país está dispuesto a avanzar en una nueva agenda con la Unión Europea (UE), Reino Unido y Suiza, tras una reunión entre el cuerpo de diplomático de estas naciones en Caracas y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Ese encuentro se dio una semana después del ataque militar de Estados Unidos a Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en Nueva York a la espera de un juicio por cargos relacionados al narcoterrorismo.

Gil dijo entonces que se abre una etapa "muy interesante" de diálogo, de construcción y de cooperación en todos los ámbitos de la vida de los países involucrados.

Reino Unido defendió el pasado 5 de enero una "transición pacífica" hacia la democracia en Venezuela, por lo que pidió a sus socios de la comunidad internacional unidad para lograr este fin político.