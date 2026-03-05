Detienen a un hombre en Ecuador por pornografía infantil con apoyo internacional

El procesado, identificado como Guillermo Joaquín A. P., fue detenido en su domicilio en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, la madrugada del 4 de marzo, en un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional con apoyo de organizaciones internacionales como el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) y OUR Rescue Latam.

El NCMEC es una organización estadounidense dedicada a combatir la explotación sexual infantil, mientras que OUR Rescue Latam colabora con autoridades en investigaciones contra la trata y el abuso sexual de menores.

La investigación comenzó el 5 de agosto de 2025 en Quito y fue trasladada en febrero de 2026 a Guayaquil tras recibir reportes del sistema CyberTipline, la plataforma de denuncias sobre explotación sexual en línea del NCMEC.

Los reportes alertaban sobre un usuario ubicado en territorio digital ecuatoriano que supuestamente utilizaba Google Photos, Google Drive y WhatsApp para almacenar más de treinta archivos multimedia, entre fotografías y videos catalogados como material de abuso sexual infantil.

El magistrado dispuso además el inicio de una instrucción fiscal de noventa días, después de que la Fiscalía presentara varios elementos durante la audiencia de formulación de cargos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el Ministerio Público, entre las evidencias constan una computadora portátil y un teléfono móvil, desde donde presuntamente se reproducía el material de abuso sexual infantil.