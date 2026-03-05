El abogado del opositor Jaime Chavarría celebra la condena "histórica" a Nicaragua

El letrado español Blas Jesús Imbroda manifestó a EFE su satisfacción y la de sus representados tras conocer la sentencia, con la que se pone fin al "calvario" sufrido durante casi 18 años, después de que denunciara irregularidades en las elecciones municipales del 27 de julio de 2008.

Según explicó el abogado, los comicios se celebraron un año después del retorno al poder del actual presidente de la República, Daniel Ortega.

La familia Chavarría "sufrió los primeros azotes de los primeros pasos de la vuelta al poder del presidente Ortega y el inicio de la práctica de los procedimientos de control social, amedrentamiento y agresión frente a los miembros de la oposición", incidió Imbroda.

También "la manipulación electoral y el control de los tribunales que impide la protección judicial de personas desamparadas, y todo ello para consolidar un régimen totalitario que sufre hoy Nicaragua, y que ha sido exhaustivamente probado e informado por el Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas".

Chavarría, sus hijos e incluso nietos, señaló Imbroda, sufrieron en estos casi 18 años un "itinerario terrible" y un sufrimiento por el que tuvieron que abandonar Nicaragua y refugiarse la mayoría de ellos en EE.UU.

Por ello, el abogado considera que esta sentencia es "un paso más para afirmar ante el mundo que, frente a las violaciones, frente a los dictadores, frente a los tiranos, siempre también está la voz y la respuesta de la justicia".

Resaltó, además, que la Corte Interamericana lanza un mensaje mundo "evidenciando las violaciones gravísimas de los derechos humanos que se cometen, que se han cometido por parte del régimen de Nicaragua, especialmente por su presidente y su estructura y equipo de poder".

En aquellos comicios, Chavarría ejercía de fiscal de verificación electoral del opositor Partido Liberal Constitucionalista en un centro de votación de Managua. Presentó una impugnación a las autoridades quejándose de su cierre antes del horario previsto.

Él y algunos familiares que se encontraban en el sitio fueron insultados y amenazados por parte de un fiscal del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y fueron interceptados y atacados por numerosas de personas instigadas por dirigentes sandinistas.

"Los hechos fueron presenciados por agentes policiales que se abstuvieron de intervenir. El señor Chavarría Morales y sus familiares, quienes sufrieron diversas lesiones, lograron huir en su vehículo, al que los agresores intentaron incendiar", detalló la CorteIDH

Chavarría denunció lo sucedido a la Policía, pero la causa fue finalmente archivada en mayo de 2016, y los actos de hostigamiento e intimidación se prolongaron a lo largo del tiempo.