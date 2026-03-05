Empresas españolas analizan perspectivas de inversión con nuevo Gobierno de Honduras

El encuentro, que se realizó en la Embajada de España, fue organizada con el propósito de fortalecer el diálogo entre el sector empresarial español y las autoridades hondureñas, así como identificar oportunidades para ampliar la presencia de inversión española en el país, indicó la legación diplomática en un comunicado.

La reunión destacó el fortalecimiento de vínculos económicos, la colaboración comercial y el reconocimiento al embajador Diego Nuño por su apoyo al sector empresarial.

La actividad contó con la participación del ministro del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Epaminondas Marinakys, quien sostuvo un primer acercamiento con los representantes empresariales españoles para conocer sus expectativas y dialogar sobre el clima de negocios y las oportunidades de inversión en Honduras.

Según la versión oficial, en la reunión fue presentado el consejero económico y comercial de España para la región centroamericana, Manuel Valle Muñoz, quien participó de manera virtual desde Guatemala, donde tiene su residencia oficial.

El consejero compartió con los asistentes a la jornada las líneas de trabajo de la red comercial española y las oportunidades de cooperación económica entre España y Honduras.

"El encuentro se desarrolló en un ambiente de diálogo constructivo y de fortalecimiento de los vínculos económicos entre España y Honduras, siguiendo una agenda orientada al análisis del entorno económico y al fortalecimiento del núcleo empresarial español", señaló la Embajada de España.

En el evento participaron 19 representantes de diversas empresas españolas con presencia o interés en el mercado hondureño, entre ellas: Gufa Law, UFINET, Airtificial Intelligence Structures S.A., MAPFRE Seguros, Iberojet, Prosegur, Elecnor, Central Law, Legal CM, Jredondo, Editorial Santillana y Grupo Santa Inés.

Las empresas que conforman el núcleo español cuentan con el apoyo y coordinación de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

La ocasión también fue propicia para que las empresas integrantes del Núcleo España entregaran un reconocimiento especial al embajador español en Tegucigalpa, en agradecimiento por el acompañamiento y apoyo brindado al sector empresarial español durante su gestión diplomática en el país.

Los representantes empresariales destacaron el papel del embajador en el fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales entre España y Honduras, así como su permanente disposición para promover espacios de diálogo entre el sector privado y las autoridades nacionales.