En libertad marido de diputada y otros dos sospechosos de espiar para China en Reino Unido

La fuente apuntó que la Met continúa la investigación de los hechos, tras asegurar previamente que no existe ninguna amenaza inminente para la ciudadanía.

Scotland Yard informó el miércoles de que había arrestado para ser interrogados a tres varones: uno de 39 años, que fue detenido en Londres, y otros dos de 68 y 43 años, que fueron aprehendidos en las localidades galesas de Powys y Pontyclun, respectivamente.

Posteriormente, se conoció que uno de los detenidos era David Taylor, marido de la diputada escocesa del Partido Laborista en la Cámara de los Comunes Joani Reid, quien dijo en un comunicado que nunca había visto nada que le hiciera sospechar que su esposo hubiera infringido la ley.

Según los medios británicos, Taylor, de 39 años, es director de la consultora de comunicación Earthcott Limited, además de responsable de política y programas de Asia House, un laboratorio de ideas enfocado en el refuerzo de los lazos económicos entre Asia, Oriente Medio y Europa.

De acuerdo con la prensa, los otros dos sospechosos son Matthew Aplin, antiguo responsable de prensa del Partido Laborista de Gales, y Steve Jones, un exasesor de la formación gobernante, aunque no se ha confirmado oficialmente.

El secretario de Estado de Seguridad del Gobierno laborista, Dan Jarvis, dijo en una intervención parlamentaria el miércoles que el Reino Unido se ha puesto en contacto con representantes de la Administración china en Londres y en Pekín.

Por su parte, China dijo este jueves que se "exagera" la llamada amenaza del espionaje chino y condenó los intentos de difamar al país mediante ese tipo de narrativas.

Estos arrestos se producen después de la polémica aprobación el pasado enero por parte del Gobierno británico de la apertura de una superembajada china en un complejo cerca del puente de la Torre de Londres, a lo que se oponen políticos y vecinos al considerar que puede derivar en actividades de espionaje y afectar a infraestructuras críticas.