La argentina Pluspetrol suspende su producción de GLP en Perú por fuga en gasoducto

La planta de producción de GLP de Pluspetrol se encuentra en Pisco, a donde el gas natural llega procedente por tuberías desde la planta que la misma empresa opera en Malvinas, nombre de las instalaciones en las que se procesa el gas extraído de los pozos de Camisea, en selva amazónica de la sureña región de Cusco.

En un comunicado, Pluspetrol señaló que ha emprendido diversas acciones de contingencia par asegurar la continuidad de los despachos de GLP en Pisco a través de cisternas, "cuya influencia se ha incrementado".

"Los hacemos mientras buscamos mejores alternativas para colaborar en esta coyuntura con el sostenimiento del sistema energético nacional", señaló la empresa.

La compañía energética también indicó que ha puesta a disposición de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), que opera el gasoducto, "sus recursos logísticos", mientras que también "viene coordinando con las autoridades nacionales con el objetivo de contribuir a una pronta solución a la contingencia actual".

El Gobierno declaró en emergencia desde el lunes el suministro de gas por 14 días para automóviles y taxis, pero la primera ministra, Denisse Miralles, señaló este miércoles que se evalúan acciones para reducir ese tiempo mediante un plan de trabajo acelerado.

El racionamiento de gas natural vehicular (GNV) ha afectado particularmente a taxistas y dueños de vehículos particulares, puesto que son los más afectados por las restricciones de venta de este combustible, y desde el lunes hay largas filas en diversas gasolineras de la capital peruana.