La guerra afecta ya a 172 ciudades iraníes, con víctimas de entre 1 y 75 años, según Irán

El jefe de los servicios médicos de emergencia de Irán, Yafar Miadfar, citado por la agencia oficial IRNA, dijo que los ataques han afectado a 172 ciudades en 29 provincias, y que sus víctimas van desde un bebé de un año a un anciano de 75 años.

Por su parte, la Media Luna Roja de Irán elevó a 174 las ciudades iraníes donde ha habido ataques desde el inicio de la guerra el pasado sábado, y precisó que, en total, ha habido 1.332 bombardeos en 636 puntos.

Según la institución, hasta ahora, 105 lugares y centros civiles han sido alcanzados en los ataques y han sufrido daños graves.

Los ataques han dejado al menos 787 muertos, según la Media Luna Roja, que no ha actualizado esa cifra desde el martes; mientras que la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, asegura que son ya por lo menos 1.097 civiles los que han muerto en Irán, incluidos 181 niños menores de 10 años.

El Ejército israelí dice haber lanzado hasta ahora al menos 5.000 municiones en los primeros cinco días de ofensiva a Irán, más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025.