Ordenan suspender en China exportación de gasolina y diésel ante crisis en Oriente Medio

Según fuentes anónimas citadas por Bloomberg, funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) se reunieron con ejecutivos del sector para pedirles que suspendan de manera inmediata y temporalmente las ventas al exterior de refinados del petróleo.

La institución pidió detener la firma de nuevos contratos y cancelar los ya cerrados, con excepciones para el combustible de caldera y de aviación situado en almacenes aduaneros y para los suministros a las regiones semiautónomas de Hong Kong y Macao.

Si bien la mayor parte de estos productos se destinan al mercado nacional -China es el mayor importador mundial de petróleo-, la decisión es reflejo de las medidas tomadas por otros países de la región como Japón, Indonesia o India para priorizar la demanda interior ante la crisis en el estrecho de Ormuz, por el que transitan una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado (GNL) para consumo global.

Asia es la región más afectada, ya que entre el 84 y el 90 % del crudo que cruza Ormuz tiene como destino el continente, a donde también llega el 83 % del GNL procedente de esa vía.

Tras la ofensiva contra Irán, Teherán advirtió que el tránsito por ese estrecho ya no es seguro, a lo que EE. UU. respondió anunciando que, "de ser necesario", escoltará buques petroleros en la zona tras la suspensión o el desvío de rutas de algunas de las grandes navieras internacionales como Maersk o MSC.

Este miércoles, el gigante estatal chino Cosco anunció la suspensión inmediata de nuevas reservas de carga hacia y desde varios países del Golfo Pérsico ante la escalada del conflicto en Oriente Medio.

China dispone de reservas significativas de crudo en el mar, y los expertos apuntan a que podría mirar a Rusia como suministrador alternativo a Irán -y a Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.- al tiempo que acelerará aún más su transición hacia energías renovables.