Pakistán dice tener reservas de combustible para 28 días ante la tensión en Oriente Medio

"Las reservas de gasolina y diésel están disponibles hasta finales de marzo. En este sentido, el primer ministro Shehbaz Sharif ha formado un comité especial para supervisar los precios de los productos petrolíferos", dijo a EFE el portavoz del Ministerio de Petróleo, Asad Hussain.

El ministro de Finanzas, Muhammad Aurangzeb, informó al Comité Permanente del Senado que actualmente hay reservas de diésel y gasolina para 28 días en el país y que no existe escasez de productos petrolíferos.

Sin embargo, instó a estudiar posibles medidas de ahorro energético en caso de que la situación internacional afecte al suministro y pidió a la población adoptar hábitos de ahorro energético para aprovechar al máximo las reservas locales de petróleo y gas.

"Si las tensiones regionales continúan, se tomarán medidas oportunas para afrontar sus posibles efectos", afirmó el ministro en una sesión informativa en Islamabad.

La preocupación internacional se centra en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico entre Irán y Omán por el que transita cerca del 20 % del petróleo mundial, y que ahora se ve amenazado ante temores de interrupciones en el suministro energético.

Entre el 84 % y el 90 % del crudo que sale por ese paso marítimo tiene como destino Asia, según datos de la firma Kpler y de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Tras la ofensiva contra Irán, Teherán advirtió que el tránsito por el estrecho ya no es seguro, mientras EE. UU. señaló que, de ser necesario, escoltará buques petroleros.

La situación se produce además en medio de una escalada regional, mientras Pakistán y Afganistán registran algunos de sus enfrentamientos más intensos en años, que entran ya en su segunda semana y han dejado decenas de víctimas de ambos lados.