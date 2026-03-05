Tres civiles rusos heridos tras ataques de drones ucranianos en la región rusa de Sarátov

"A consecuencia del ataque de drones varias instalaciones civiles resultaron dañadas. Los especialistas atienden todos los llamados de emergencias recibidos.

Según datos previos, tres personas resultaron heridas, reciben la atención médica necesaria", escribió Busarguín en su canal de Telegram.

El canal ucraniano de Telegram Supernova+ publicó varias fotos del ataque e indicó que este tuvo como objetivo una refinería local, información que no ha sido ni confirmada ni refutada por las autoridades rusas.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, sobre la región de Sarátov fueron derribados 38 drones en las últimas doce horas, de un total de un total de 124.

En sus reportes de las 23:00 hora local del miércoles (20:00 GMT) y de las 07:00 hora local del jueves (04.00 GMT), Defensa informó de la neutralización de 32 drones de ala fija sobre el mar Negro, 20 sobre Rostov, 17 sobre la anexionada península de Crimea.

El resto de los artefactos aéreos fue aniquilado sobre las regiones de Bélgorod, Krasonodar, Kursk, Voronezh, Volgogado, Astracán y el mar de Azov.