Tres sospechosos detenidos por el asesinato del hijo del dictador Muamar Gadafi en Libia

Según la investigación, los autores "acecharon" y "vigilaron" a Saif al Islam en su residencia hasta que, el día de los hechos, accedieron al patio de la casa donde lo acorralaron y le dispararon con ametralladoras, indicó la nota de la Fiscalía.

Tras la inspección de la escena del crimen y la recogida de evidencias y testimonios, los investigadores identificaron a tres sospechosos que comparecerán ante el juez.

La Fiscalía no dio detalles sobre la identidad de los detenidos.

Saif (1972) estaba considerado el sucesor de su padre, que ocupó el poder en Libia durante 42 años y fue capturado y asesinado tras las revueltas populares de 2011.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en su contra en 2011 por supuestos crímenes de lesa la humanidad durante la revolución que derrocó a su padre.

Saif al Islam fue condenado a muerte por un Tribunal de Trípoli en 2015 por el uso de la violencia contra los manifestantes que pedían la renuncia de su padre, una sentencia que no fue ejecutada.

El hijo del dictador presentó su candidatura a los comicios presidenciales de diciembre de 2021 en Libia, que fueron finalmente suspendidas indefinidamente.