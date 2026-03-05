Varios uruguayos comienzan a salir "del foco del conflicto" en Oriente Medio

Así lo indicó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado en el que destacó que está siguiendo con atención lo que ocurre en esa región, sobre todo en lo que respecta a la seguridad de los uruguayos que están allí.

"Las Embajadas y Oficinas Consulares de Uruguay se encuentran en permanente comunicación con los connacionales que se reportaron como afectados en los territorios en conflicto, así como con sus familiares en la República, a través de la Oficina de Asistencia al Compatriota del Ministerio", dice el texto.

Añade que la Cancillería está trabajando en conjunto con las agencias de viajes en Uruguay, "a los efectos de colaborar en la reprogramación de los itinerarios de vuelo de todas aquellas personas que se encuentran atravesando inconvenientes de conectividad aérea".

El senador del opositor Partido Nacional Sebastián da Silva había mostrado hoy mismo en sus redes sociales una imagen de un grupo de uruguayos saliendo de Catar con destino a Arabia Saudí para luego volver a su país y felicitó a la Cancillería por su gestión.

El martes, en una rueda de prensa, el canciller, Mario Lubetkin, mostró su preocupación por la escalada de violencia en Oriente Medio y dijo que se estaban analizando opciones para que los uruguayos salieran de la zona.

Para ello, Uruguay seguía de cerca los movimientos de naciones que considera amigas. "Estamos siguiendo que es lo que ellos están definiendo para sacar a sus ciudadanos, para quizá sumarnos a alguno de esos esfuerzos, tanto de países europeos como de algún país de la región", enfatizó el ministro.

Ni siquiera los países "más potentes", según recordó, habían encontrado la forma de sacar a sus ciudadanos, ya que el espacio aéreo permanece cerrado y -salvo algunos vuelos puntuales que parten de Arabia Saudí- la única salida es por tierra.