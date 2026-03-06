Baréin pide "calma" a los ciudadanos e ir a "un lugar seguro" mientras suenan las alarmas

De acuerdo a un mensaje publicado en la red social X, el Ministerio del Interior bahreiní aseguró que se "activaron las sirenas" e instó "a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano", sin dar mayores detalles sobre el posible ataque.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo este viernes que los ataques de Irán en los países árabes están dirigidos contra las bases e instituciones estadounidenses, y no contra esas naciones vecinas.

"Irán y nuestros hermanos árabes han convivido durante siglos en un espíritu de amistad y respeto mutuo", comenzó diciendo Araqchí en un mensaje en su cuenta oficial de X.

El jefe de la diplomacia iraní denunció que, sin embargo, "los agresores estadounidenses lanzan sus ataques desde las tierras de nuestros amigos árabes, atacando a niños y civiles inocentes". Por ello, concluyó que la respuesta de Irán a esos ataques es inevitable.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán hace una semana, el régimen de los ayatolás ha respondido con ataques con drones y misiles a distintos países de la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Arabia Saudí, Catar y Kuwait han sido algunos de las naciones más afectadas, ya que albergan bases militares estadounidenses como Al Udeid, en Doha.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó este sábado también que en dos diferentes hechos logró derribar un misil balístico que iba dirigido contra la base aérea Príncipe Sultán e interceptó cuatro drones que tenían como objetivo el campo petrolífero Shaybah, a unos 10 kilómetros al sur de la frontera con Abu Dhabi.

Los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán se intensificaron en esta jornada y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "no habrá acuerdo con Irán" y que solo aceptará una "rendición incondicional".