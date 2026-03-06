Condenan en Taiwán a miembros de opositor KMT por firmas falsas en campañas de destitución

El Tribunal de Distrito de Taichung impuso penas de 21 y 23 meses de prisión, suspendidas durante cinco años, a dos responsables locales del partido, Wu Kang-long y Chen Chien-feng, respectivamente, informó la agencia de noticias CNA.

Ambos fueron además inhabilitados para ejercer derechos civiles durante dos años y deberán abonar 300.000 y 250.000 dólares taiwaneses (unos 8.100 y 6.750 euros) al erario público.

El tribunal también condenó a otros 30 trabajadores del partido a penas de entre tres y catorce meses de cárcel, todas ellas suspendidas, mientras que dos implicados recibieron sentencias de nueve meses y un año de prisión sin suspensión, según el fallo judicial, que puede ser recurrido.

Los 34 acusados fueron declarados culpables de vulnerar la legislación sobre protección de datos personales tras haber falsificado 4.258 firmas en 2025 para impulsar procesos de destitución contra los legisladores del PDP Tsai Chi-chang y Ho Hsin-chun.

Según la acusación, Wu y Chen dirigieron a sus colaboradores para organizar y mezclar las firmas falsas con el objetivo de evitar su detección antes de presentar las peticiones ante la comisión electoral local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en campañas de destitución de cargos electos en Taiwán, que ha afectado a varias sedes locales del KMT y ha derivado en detenciones, registros y acusaciones judiciales en distintas ciudades de la isla.