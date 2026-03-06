Delcy Rodríguez pide participar en primera votación de proyectos tras agresión de EE.UU.

En un acto político desde el estado Lara (oeste), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez invitó a los venezolanos a votar por proyectos relacionados con los servicios públicos que, según dijo, se volvieron una necesidad "producto del bloqueo criminal" contra Venezuela.

"Que en esta primera cita, luego de la agresión militar del 3 de enero, le digamos al mundo 'Venezuela sigue su curso de paz, de tranquilidad, de desarrollo'", manifestó la presidenta encargada, quien ejerce este cargo desde el pasado 5 de enero.

En las votaciones del domingo hay 36.416 proyectos postulados, distribuidos entre 5.336 circuitos comunales del territorio. Se podrán escoger proyectos como la reparación de ascensores, impermeabilización de techos, dotación de tanques para la reserva de agua -un servicio que falla en el país y no es continuo- y otros, según el Ministerio de Comunas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) activó una plataforma digital para que los votantes puedan ubicar su centro de votación. Hay 11.476 mesas habilitadas en 10.210 centros electorales, informó en febrero el ministro de Comunas, Ángel Prado, citando fuentes de la institución.

El 2025, se realizaron cuatro consultas populares para escoger proyectos comunitarios en Venezuela: la primera el 2 de febrero, la segunda el 27 de abril, la tercera el 27 de julio y la cuarta el 23 de noviembre.