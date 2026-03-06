Desmantelan en Europa red vinculada a inteligencia rusa que enviaba paquetes incendiarios

Según informaron este jueves las agencias Europol y Eurojust, los sospechosos fueron reclutados a través de servicios de mensajería online y recibían instrucciones para llevar a cabo tareas concretas dentro de la operación, mientras que los pagos se realizaban con frecuencia mediante criptomonedas.

Las autoridades creen que los implicados, procedentes de Rusia, Letonia, Estonia, Lituania y Ucrania, actuaban en nombre del servicio de inteligencia militar ruso y que muchos estaban en situaciones socioeconómicas vulnerables en el momento en el que fueron reclutados.

La investigación conjunta permitió identificar a 22 sospechosos en Lituania y Polonia, presuntamente implicados en el envío de paquetes diseñados para incendiarse durante su transporte y causar daños en infraestructuras logísticas.

Los hechos investigados se remontan a julio de 2024, cuando cuatro paquetes enviados desde Lituania tenían como destino direcciones en el Reino Unido y Polonia.

Uno de ellos se incendió en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania, poco antes de ser cargado en un avión tras pasar por un centro de clasificación.

Un segundo paquete se incendió en un almacén en el Reino Unido, mientras que en Polonia uno de los envíos comenzó a arder dentro de un camión de transporte.

Otro fue interceptado por las autoridades en Polonia antes de activarse, lo que permitió analizar el dispositivo y evaluar su potencial destructivo.

Las pesquisas también identificaron varios envíos considerados “paquetes de prueba”, entre ellos dos dirigidos a Estados Unidos y Canadá, y otros dos localizados en Ámsterdam destinados a esos mismos países.

Ante el riesgo que representaban estos dispositivos y la posibilidad de nuevos incidentes, se creó un equipo conjunto de investigación coordinado por Eurojust e integrado por autoridades de Alemania, Lituania, Países Bajos, Polonia y el Reino Unido, con el apoyo operativo de Europol.

Dos casos ya han sido remitidos a los tribunales en Lituania y Polonia y se espera que los juicios comiencen a lo largo de este año.

Eurojust indicó además que continúa colaborando con las autoridades nacionales para investigar posibles conexiones con otros incidentes similares ocurridos en Europa y atribuidos presuntamente a servicios de inteligencia extranjeros.