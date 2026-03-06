Ecuador condena y considera inaceptables los ataques de Irán a Emiratos Árabes Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador calificó en un comunicado emitido el jueves en redes sociales estos ataques como "actos cobardes contra la población e infraestructura civil que son inaceptables y agravan la compleja situación en la región".

"Reconocemos y valoramos la máxima moderación que ejerce Emiratos Árabes Unidos frente a este asalto implacable, sin perjuicio de su derecho a la legítima defensa", sostuvo la Cancillería ecuatoriana, que no ha emitido pronunciamiento sobre las acciones desarrolladas por EE.UU. e Israel sobre Irán.

El Ejecutivo ecuatoriano, que en los últimos meses ha estrecho lazos con los Emiratos en vistas a lograr poner en marcha un tratado de libre comercio, señaló que "la soberanía y la paz de las naciones amigas deben ser respetadas por la comunidad internacional".

El pasado domingo, el príncipe de Abu Dabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en una visita oficial que el Gobierno presentó como clave para abrir mercados, atraer inversión y fortalecer la relación bilateral con Emiratos Árabes Unidos.