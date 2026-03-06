Ecuador y EE.UU. destruyen un campamento de grupo disidente de las FARC cerca de Colombia

El Gobierno de Ecuador detalló este viernes en un comunicado los alcances de la operación militar conjunta desarrollada el martes en suelo ecuatoriano entre las fuerzas armadas de Ecuador y de Estados Unidos, según anunciaron tanto el Ejecutivo ecuatoriano como el Comando Sur de los EE.UU..

La operación tuvo lugar en la amazónica provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, donde los militares ecuatorianos atacaron con información de inteligencia y apoyo estadounidense un campamento que, de acuerdo a la información oficial, pertenecía al cabecilla apodado 'Mono Tole' y tenía capacidad para "entrenar hasta cincuenta narcotraficantes".

La información gubernamental no precisa si se produjeron arrestos en la operación, ni tampoco el tipo de apoyo operativo o logístico que los militares recibieron de Estados Unidos.

"Y este es solo el inicio. Los vamos a encontrar… hasta por debajo de las piedras", declaró el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador utilizaron aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales y drones para "ubicar con precisión" esta infraestructura criminal y proceder a su destrucción.

Es la primera vez que Estados Unidos anunció una operación militar conjunta con fuerzas militares de Ecuador.

Respecto a esta operación, el Comando Sur de EE.UU. detalló el martes que "juntos" tomaron medidas decisivas para enfrentar a los "narcoterroristas", que durante mucho tiempo "han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio" de las Américas.

El Ministerio de Defensa precisó que la colaboración entre los militares de ambos países se dio dentro de los mecanismos de cooperación bilateral en seguridad entre Ecuador y los Estados Unidos, que permiten el intercambio de información estratégica y el fortalecimiento de capacidades para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Estados Unidos se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la "guerra" que el presidente Daniel Noboa declaró desde inicios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó de "terroristas" por ser las causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, lo que ha llevado a que figure a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Entre los grupos declarados como terroristas por Noboa hay tres disidencias de las FARC, entre ellas los Comandos de la Frontera, a los que se les atribuye la matanza de once militares ecuatorianos en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal realizado en mayo en la zona de Alto Punino, situada entre las provincias amazónicas de Orellana y Napo.

Según las autoridades ecuatorianas, los Comandos de la Frontera han establecido supuestamente vínculos con Los Lobos, la organización criminal más poderosa actualmente de Ecuador, para incursionar en territorio ecuatoriano en la minería ilegal, en enclaves como el de Alto Punino.