El autor del tiroteo en Austin trabajaba en una fábrica de Tesla, según reporte

Una empleada de la compañía presentó este jueves una demanda en la que denuncia que Diagne la agredió en la planta, ubicada a las afueras de Austin, y acusa a Tesla de no proporcionar un entorno de trabajo seguro ni conocer los antecedentes de sus empleados, según un reporte publicado hoy por el diario local Austin American Statestman.

De acuerdo con documentos judiciales, Diagne, quien murió por disparos de los agentes de policía que respondieron al incidente, agredió a Lilian Mendoza "sin provocación".

La demanda acusa a Tesla de no vigilar adecuadamente las áreas comunes de su fábrica ni supervisar las actividades permitidas en esos espacios, lo que, según el documento, creó una situación de riesgo innecesario.

Los abogados de Mendoza también relataron al diario que Mendoza no conocía a Diagne ni había interactuado con él antes de la agresión y, cuando pidió a la empresa los datos del hombre para poner una denuncia, Tesla se rehusó.

La policía de Austin identificó públicamente a Diagne este lunes como un ciudadano estadounidense de origen senegalés que vivía en los suburbios de Austin.

El hombre, de 53 años, llevaba una suéter con la frase "propiedad de Alá" y una camisa con la bandera de Irán al momento del ataque, según informaron oficiales locales.

Aunque las autoridades federales, incluyendo el FBI, están investigando el tiroteo como un posible acto de terrorismo, aún no han encontrado un motivo claro para el suceso.

El incidente tuvo lugar sobre las 2 de la madrugada el domingo, hora local, en una popular zona de bares universitarios.

El sospechoso estuvo rondando la calle del bar antes de comenzar a disparar, primero desde su carro y luego desde la calle, hiriendo a las personas que se encontraban en el patio y adentro de un bar.

Las autoridades identificaron también hoy a las tres víctimas mortales del tiroteo como Savitha Shan, Ryan Harrington y Jorge Pederson.