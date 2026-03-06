El batallón ghanés de la misión de la ONU en el Líbano sufre dos ataques con misiles

En un comunicado, las Fuerzas Armadas ghanesas afirmaron que los ataques fueron "consecuencia de los actuales intercambios entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y (el grupo chií libanés) Hizbulá en el sur del Líbano".

"Dos soldados resultaron gravemente heridos. Además, el comedor de oficiales también fue alcanzado y se incendió", explicó la nota oficial.

Los heridos -precisó- reciben tratamiento en un búnker médico y se encuentran "estables", mientras se organiza su evacuación al Hospital de Referencia de la sede de la FPNUL.

Las Fuerzas Armadas de Ghana abogaron por "la calma en medio de la delicada situación, ya que las tropas se encuentran a salvo en búnkeres subterráneos".

Además, el Gobierno de Ghana, por medio del ministerio de Asuntos Exteriores, "protestó por el lamentable incidente ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También instó a las partes implicadas en el conflicto a "ser conscientes de sus responsabilidades respecto a la seguridad de todo el personal de mantenimiento de la paz en el teatro de operaciones".

Desde el pasado lunes, Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de los barrios a las afueras del sur de Beirut, mientras que Hizbulá continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte de Israel.

El número de muertos por la ofensiva aérea contra el Líbano se eleva ya a al menos 217 y el de heridos a unos 800, lo que supone un fuerte aumento -sobre todo de las víctimas mortales- en las últimas 24 horas, según las autoridades libanesas.

Líbano se ha convertido en uno de los frentes más violentos de la guerra que empezaron el pasado sábado de manera coordinada Estados Unidos e Israel contra Irán.