El Gobierno de Noruega anuncia que fletará un vuelo desde Mascate hasta Oslo el domingo

"La situación en Oriente Medio es seria y afecta a ciudadanos noruegos que están en la región", precisó el jefe del Gobierno de Noruega en un comunicado de su Ejecutivo, en el que informó sobre los planes en torno al vuelo.

"Es difícil para los ciudadanos noruegos regresar a casa, por lo que hemos decidido organizar un vuelo desde Omán a Oslo el próximo domingo", detalló Jonas Gahr Støre.

Los repatriados serán principalmente familias con niños y personas con necesidades médicas, según precisó el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide.

"Hemos decidido ofrecer repatriación en primer lugar a las familias con niños y a las personas con necesidades médicas. Es importante destacar que la situación sigue siendo muy grave y que las aerolíneas aún están realizando sus evaluaciones de seguridad", precisó el jefe de la diplomacia noruega.

"Puede haber cambios con poca antelación", advirtió el titular de Exteriores, quien también dijo que "puede llevar algún tiempo conseguir más vuelos a la región".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, en Oriente Medio, región en la que se incluyen Irán, Israel, Palestina, Líbano, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Catar, Omán, Siria e Irak, había registrados a día 1 de marzo algo más de 2.000 ciudadanos noruegos.

"El registro es voluntario, por lo que es probable que el número sea mucho mayor", según precisó la Cancillería noruega.