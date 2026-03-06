El Líbano amanece con nuevos bombardeos en el sur del país y la periferia de Beirut

La agencia informó de bombardeos cerca de Baalbek, en el este del país; ciudades del sur del Líbano como Touline o Srifa y los suburbios de la capital como Haret Kreik, que ya han sido objetivo de los ataques desde el pasado lunes.

Durante la noche del jueves, Israel emitió órdenes masivas de evacuación para estos barrios del extrarradio y lanzó algunos bombardeos con cuentagotas de lo que se esperaba que fuera una oleada intensa.

El Ejército israelí redobló su ofensiva durante la madrugada libanesa. Por la noche del jueves, anunció la operación específicamente contra el sur de Beirut, sin mencionar los otros lugares alcanzados según la ANN.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de la capital, con el objetivo de combatir al grupo chií Hizbulá. Los ataques dejan ya 123 fallecidos, 683 heridos y decenas de miles de desplazados, en el peor estallido de violencia desde el alto el fuego de finales de 2024 entre ambos países.

Desde Líbano, Hizbulá, aliado de Irán, sigue atacando el norte de Israel, con un alcance limitado, como represalia por la operación conjunta entre el Estado judío y Washington sobre Teherán y la cúpula política y militar iraní.