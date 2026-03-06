El petróleo de Texas cierra en 90,9 dólares, con su mayor subida semanal desde 1983

El WTI subió un 12,21 % respecto al cierre de ayer, o 9,89 dólares, y en el acumulado de la semana avanzó un 35,63 % sobre el cierre del pasado viernes, cuando terminó en 67,02 dólares por barril, lo que supone la mayor subida semanal desde 1983.

Las previsiones de que la guerra en Oriente Medio, que estalló el sábado tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, siga adelante ha provocado en los últimos días grandes subidas en el precio del petróleo.

Se trata de una de sus mayores subidas semanales desde la fuerte volatilidad registrada en 2020 durante la pandemia de la COVID-19, reflejando el temor de los mercados a una interrupción prolongada del suministro.

Según analistas de JPMorgan, el mercado está pasando de considerar un "riesgo geopolítico puro a lidiar con una interrupción operativa tangible", señaló Natasha Kaneva, jefa de investigación global de materias primas de la firma, en una nota a abonados.

Otros expertos han proyectado que, si el conflicto continúa, los precios podrían acercarse o incluso superar el nivel de 100 dólares el barril en las próximas sesiones.

La principal preocupación vinculada con este conflicto para el mercado del petróleo es una interrupción del comercio en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial.

Pese a que Irán negó este jueves haber cerrado el estrecho, la Guardia Revolucionaria avisó de que los mercantes que pasen por allí "podrían ser atacados o hundidos".

El ministro de Energía de Catar, Saad al-Kaabi, advirtió hoy al Financial Times que los precios del crudo podrían llegar a 150 dólares por barril en las próximas semanas si los petroleros no pueden pasar por el estrecho y que eso podría "hundir las economías de todo el mundo".

Desde que iniciaron las hostilidades se han registrado algunos ataques a embarcaciones en el estrecho, el último este viernes a 6 millas náuticas de Omán, según la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (Ukmto, en inglés).

Frente a la situación de tensión máxima que atraviesa el estrecho, que ha afectado gravemente al tráfico marítimo, el presidente Trump anunció que proporcionará seguros y garantías contra riesgos políticos a cualquier naviera que navegue por el estrecho de Ormuz, e incluso ofreció escoltas militares a los buques en la región.

En vistas de que el precio de Texas continúa con su tendencia alcista, este jueves avanzó que tomará medidas "de manera inminente", pero no ofreció más detalles.

El secretario de Interior, Doug Burgum, confió este viernes en que "la alianza con Venezuela será una de las maneras en que los precios de la gasolina bajen en Estados Unidos".

El precio promedio del galón (3,785 litros) de gasolina subió casi 27 centavos de dólar en la última semana, hasta situarse en 3,25 dólares, según datos de la agencia de viajes estadounidense AAA.