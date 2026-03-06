Israel enfoca una nueva oleada de ataques contra la "infraestructura" iraní en Teherán

En un mensaje en su cuenta de Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hablaron de una nueva oleada de ataques "a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán", sin dar más detalles sobre los objetivos.

En la mañana de hoy, las FDI aseguraron haber iniciado la "15 ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista" en la capital iraní.

De igual forma, un total de 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del ya fallecido exlíder del régimen iraní, Alí Jameneí, según informaron en otra nota castrense.

Israel sostiene que este búnker seguía "constituyendo una importante infraestructura para los altos funcionarios del régimen iraní".

Jameneí murió el sábado 28, junto a parte de la cúpula militar iraní y otros cientos de personas, en cifras que han ido en aumento a medida que continúan los bombardeos de Washington e Israel.

Teherán ha respondido con ataques a Israel -con diez muertos- y varias bases militares y embajadas estadounidenses en los países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí.

Los bombardeos del viernes llegan después de que Teherán viviera la madrugada más dura de ataques contra el centro de la ciudad que provocaron terror, pánico y llantos desde el inicio de esta guerra que este viernes cumple siete días.

Los ataques contra la capital iraní han sido constantes desde que Israel y Estados Unidos comenzaran el sábado pasado la guerra en la que hasta el momento han muerto más de un millar de iraníes y han sido destruidos miles de edificios en todo el territorio.

Los militares israelíes aseguraron también hoy que más de 400 objetivos fuero atacados en diferentes zonas de Irán, entre ellos lanzaderas de misiles balísticos y almacenes de drones.