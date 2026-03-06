Ministros de Exteriores de Armenia y Turquía abordan la escalada en Oriente Medio

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores armenio, ambos ministros expresaron su preocupación por la escalada de la situación y destacaron la importancia de la estabilidad y la seguridad para la región.

Este jueves, Mirzoyán sostuvo una llamada telefónica con su colega azerbaiyano, Jeyhun Baryámov, con el que también abordó la guerra en Irán y el ataque con drones en la región autónoma azerbaiyana de Najicheván, que dejó cuatro heridos.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, convocó ayer al Consejo de Seguridad del país, que se reunió por tercera vez en una semana a raíz de la guerra en el vecino Irán.

Armenia no tiene relaciones diplomáticas con Azerbaiyán y Turquía, aunque se encuentran en un proceso de normalización.

El pequeño país caucásico solo tiene dos formas de comunicarse con el mundo por tierra, que son a través de su frontera con Georgia y con Irán.