Mujeres tienen 19% menos de probabilidades de ocupar puestos de liderazgo en Latinoamérica

La investigación analizó datos de más de 1,15 millones de trabajadores en empresas de distintos tamaños e industrias en México, Chile, Colombia y Perú, con el objetivo de examinar patrones de desarrollo profesional, liderazgo e influencia organizacional.

Los resultados muestran que la probabilidad de que una mujer ocupe un puesto de liderazgo es de 7,8 %, frente al 9,7 % en el caso de los hombres.

Aunque la diferencia parece pequeña en términos absolutos, implica que las mujeres tienen un 19 % menos posibilidades de llegar a estas posiciones. En el caso de México, la brecha alcanza el 7,5 %.

“Analizar estas dinámicas no es solo un ejercicio diagnóstico; es una herramienta estratégica para transformar la gestión del talento con base en evidencia”, señaló Daniel Pérez-García, director de capital privado directo en BID Lab.

El informe advierte que la desigualdad no solo se observa en el acceso a cargos directivos, sino también en el alcance de influencia que tienen las mujeres una vez que llegan a ellos.

Según el estudio, un hombre en posición de liderazgo gestiona en promedio equipos de 54,8 personas, mientras que una mujer lidera estructuras de 20,3 colaboradores.

Esto significa que el alcance de influencia masculina es 2,7 veces mayor, equivalente a un 170 % más.

“La brecha no es únicamente de acceso al liderazgo, sino de magnitud del mando”, explicó María Jesús Lamarca, directora de marketing y Corporate Affairs de Rankmi.

La investigación también examinó más de 455.000 evaluaciones laborales y encontró que hombres y mujeres reciben calificaciones prácticamente idénticas cuando son evaluados por sus superiores.

Las diferencias aparecen en la autoevaluación: solo el 30,5 % de las mujeres se ubica en el nivel de alto desempeño, mientras que en países como México ese porcentaje alcanza el 33,2 % en los hombres.

“Nuestros datos muestran con claridad que el problema no es de capacidad, sino de percepción”, afirmó Lamarca, quien señaló que muchas mujeres tienden a subestimarse con mayor frecuencia, lo que puede influir en su disposición a postularse a puestos de mayor responsabilidad.

El estudio también detectó que las mujeres reportan menor satisfacción con sus oportunidades de desarrollo profesional. A nivel regional, la proporción de empleados que se declaran satisfechos o muy satisfechos con sus oportunidades de crecimiento es dos puntos porcentuales mayor entre los hombres.

De acuerdo con las conclusiones del informe, ampliar el alcance del liderazgo femenino y fortalecer programas de mentoría y visibilidad dentro de las organizaciones puede contribuir a mejorar tanto la equidad como el clima laboral.