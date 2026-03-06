Peso mexicano se deprecia un 3,25 % ante dólar debido a escalada en Medio Oriente

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró la jornada de este viernes en los 17,8 pesos por dólar, unos 52 centavos por encima que al inicio de la semana, cuando se posicionó en los 17,28 el pasado lunes.

El peso cerró la semana cotizando 17,8 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17,22 y un máximo de 17,91 pesos por dólar, cifra no vista desde el pasado 13 de enero.

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, explicó a EFE que el peso mexicano registró esta depreciación debido a la combinación de los siguientes factores.

Primeramente, la guerra en Irán que inició el sábado 28 de febrero, dijo la experta, "elevó la aversión al riesgo en los mercados financieros globales, lo que afectó principalmente a divisas de economías emergentes. A la par se elevó la demanda por dólares como refugio".

De acuerdo con medios, expuso Siller, al cierre de la semana, Irán rechazó un cese al fuego con Estados Unidos, agregando que están preparados para una escalada militar y la posibilidad de una invasión por tierra, "debido a ello no hay señales de que la guerra pueda terminar pronto".

Recordó que la guerra ha ocasionado "fuertes presiones" al alza sobre los precios de materias primas, pues el estrecho de Ormuz, por donde transita 20 % de la producción petrolera global, se mantiene cerrado, limitando la oferta física de energéticos principalmente en Asia, apuntó Siller.

Siller explicó que en la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas en la semana fueron: el florín húngaro con 6,07 %, el peso chileno con 4,42 %, el rand sudafricano con 3,86 %, el sol peruano con 3,79 %, el peso mexicano con 3,25 % y el won surcoreano con 3,03 %.

Mientras que las divisas más apreciadas fueron: el shekel israelí con 1,46 %, el dólar canadiense con 0,52 %, el dólar de Hong Kong con 0,01 %, la lira turca con 0,29 %, el peso colombiano con 0,54 % y la libra esterlina con 0,59 %.

En tanto, en el acumulado del año, las divisas más depreciadas son: el sol peruano con 3,55 %, el florín húngaro con 3,39 %, el won surcoreano con 2,69 %, la lira turca con 2,59 %, el zloty polaco con 2,44 % y la rupia india con 2,09 %.

Mientras que las divisas más apreciadas son: el dólar australiano con 5,05 %, la corona noruega con 4,91 %, el real brasileño con 4,69 %, el shekel israelí con 3,07 %, el ringgit de Malasia con 2,76 % y el peso argentino con 2,53 %.