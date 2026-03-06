Trinidad y Tobago fortalece su sector energético con nuevas alianzas ante crisis

Este avance ocurre mientras la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, se prepara para viajar a Miami para participar mañana en la cumbre 'Escudo de las Américas', organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En declaraciones previas a esa reunión, el ministro de Energía trinitense, Roodal Moonilal, afirmó que el Gobierno está implementando estrategias a corto y medio plazo para estabilizar el suministro de gas y expandir la producción.

También para posicionar al país para responder a la volatilidad actual de los mercados energéticos globales, marcada por el aumento de precios por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El ministro reveló que Trinidad y Tobago está en conversaciones con la empresa estatal china China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) sobre una posible participación en el sector energético del país.

Esta participación podría, no obstante, chocar con los intereses de Trump ya que, según la Casa Blanca, entre los objetivos de la cumbre 'Escudo de las Américas' figura contrarrestar la influencia de China en el continente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a ello, Moonilal defendió que la compañía china ya colabora con importantes corporaciones estadounidenses en la región como ExxonMobil en la vecina Guyana.

Según Moonilal, la experiencia de la compañía en grandes desarrollos en alta mar la convierte en "un socio potencial sólido", ya que Trinidad y Tobago busca revertir la disminución de la producción de gas y atraer nuevas inversiones de exploración y producción.

Con unas reservas probadas de 11,5 billones de pies cúbicos de gas natural, el país enfrenta escasez debido a la disminución de los yacimientos gasíferos antiguos y a que los nuevos proyectos aún no han comenzado a producir.

El Gobierno trinitense avanza, además, en varios proyectos de gas transfronterizos con Venezuela, tras obtener la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), que en 2025 revocó un permiso previo en el proyecto de gas Dragón.

Moonilal afirmó que el yacimiento Dragón, ubicado frente a las costas de Venezuela, sigue siendo fundamental para la estrategia de Trinidad y Tobago de restablecer el suministro de gas a sus plantas e industrias petroquímicas.

Las nuevas licencias emitidas por la OFAC permiten a empresas como Shell, que sería el socio de Trinidad en este caso, continuar trabajando en proyectos relacionados con el gas venezolano como Dragón.

Moonilal adelantó que, si se cumplen los plazos actuales, el país podría comenzar a recibir su primer gas de Dragón para el segundo o tercer trimestre de 2027.

Además de Dragón, también se están desarrollando otros proyectos como los yacimientos Manakin-Cocuina y Loran-Manatee, ambos ubicados en la frontera marítima entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

Todos estos proyectos, además de once que no son transfronterizos, son cruciales porque Trinidad y Tobago opera actualmente a aproximadamente el 66 % de su capacidad de producción de gas natural.