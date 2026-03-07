España condena "rotundamente" los ataques "masivos" de Israel contra el Líbano

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores este sábado, el Gobierno señaló que España reitera su compromiso con la seguridad y estabilidad del Líbano, que considera "vital para toda la región", e insta a Israel al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional.

"Todas las partes deben cumplir íntegramente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, así como con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024", indica.

Según el Gobierno libanés, el número de muertos por la ofensiva aérea israelí contra el Líbano era este viernes de 217 y 800 heridos, además de unas 300.000 personas desplazadas.

El Gobierno español reiteró además el apoyo al mandato de la misión de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) y exigió que se respete, condenando los ataques israelíes contra sus posiciones, que esta noche causaron heridas a tres cascos azules ghaneses.

"España urge al respeto por parte de Israel de las fuerzas de paz, incluido el contingente español, desplegadas en Líbano conforme al mandato de la resolución 1701", dice el comunicado.

Asimismo, España reiteró el llamamiento a respetar la soberanía y la integridad territorial del Líbano y el apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Joseph Aoun para asegurar el monopolio de las armas por el Estado en todo el territorio libanés, el refuerzo de las Fuerzas Armadas Libanesas, y su redespliegue efectivo en el sur del país.