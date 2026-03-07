Excarcelan a unos 12 presos políticos de un calabozo de Caracas en medio de la amnistía

Entre los excarcelados está Renny Chourio, quien aseguró a la prensa que alrededor de 23 personas saldrán "progresivamente" de Zona 7, aunque autoridades venezolanas no han confirmado este número de momento ni han publicado una lista con las personas amnistiadas.

Por su parte, el activista político Omar Torres, otro de los excarcelados de hoy, declaró que deberá presentarse ante los tribunales cada 30 días como parte de sus medidas cautelares.

"Me siento muy contento, muy feliz. Creo que no es el momento de denigrar, de culpabilizar a nadie, a ningún sistema", manifestó el activista político.

A su turno y al grito de "Libertad", salió de prisión el sindicalista Gilberto Alcalá, quien fue detenido, según dijo, "por reclamar un derecho de los trabajadores".

Además de Chourio, Torres y Alcalá, fueron excarcelados Brayan Orozco, Fernando Orozco, Jack Tantak, Humberto Jaime, Kelvin Galván, José Daniel Espinoza, Richard Saldivia, Jorge Martínez y Franklin Parra, según confirmaron a las afueras de Zona 7 integrantes de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

El viernes, familiares de presos políticos pidieron a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la encargada de negocios de Estados Unidos en el país suramericano, Laura Dogu, que visiten este calabozo.

Durante una actividad nocturna cerca del penitenciario, los familiares mencionaron el "incumplimiento" del presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, luego de que visitara Zona 7 hace un mes y prometiera la liberación de "todos los detenidos" el mismo día en que se sancionara la Ley de Amnistía. Aunque fue promulgada semanas después, varios familiares esperan la liberación de sus parientes.

Hasta la noche del viernes, quedaban más de 30 presos políticos en Zona 7, según dijo el activista y miembro del CLIPP Diego Casanova.

La ONG Foro Penal contabiliza 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.

El viernes, el Legislativo, controlado por el chavismo, informó que un total de 7.654 personas han sido beneficiadas por la amnistía. De ese total, 247 estaban detenidos y 7.407 tenían medidas cautelares.

La amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder- hasta febrero de 2026, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que no incluye a todos los presos políticos.

Foro Penal -que lidera la defensa de los presos políticos- ha confirmado la excarcelación de 639 personas desde el pasado 8 de enero, incluyendo a beneficiados por la Ley de Amnistía, informó el viernes su director presidente, Alfredo Romero.