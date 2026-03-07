Israel vuelve a atacar a Irán mientras continúan los bombardeos en la región

Mientras tanto el presidente estadounidense, Donald Trump prometió que golpeará duro el país.

Además, Israel lanzó una fuerte ofensiva en el este de Líbano para buscar pistas de un piloto desaparecido hace 40 años, una incursión que dejó 41 libaneses muertos y 40 heridos.

Esto es lo último sobre el conflicto en Oriente Medio:

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que Israel continuará con su ofensiva contra Irán "con toda la fuerza" y que está cambiando "el rostro de Oriente Medio".

"Hemos convertido a Israel en una potencia regional", dijo durante una comparecencia emitida al término del sabbat, en la que garantizó que a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada

- El Ejército israelí anunció en la noche del sábado que ha iniciado una "amplia ola de ataques" contra "infraestructura del régimen" iraní en Teherán.

- El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó que la siguiente fase de la ofensiva de Israel contra Irán ha comenzado con el ataque a más "sitios clave", como fábricas de materiales explosivos para ojivas de misiles balísticos, plantas de producción de motores para los proyectiles y "un complejo utilizado para la investigación, desarrollo, ensamblaje y producción de misiles de crucero avanzados".

- Antes había anunciado una nueva oleada de ataques contra "infraestructura del régimen" iraní en las ciudades de Teherán e Isfahán, incluidos búnkeres militares con misiles y lanzaderas en los que operaban "cientos de agentes del régimen", entre ellos "altos cargos", según dos comunicados castrenses.

- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos a menos que sea atacado desde esos territorios.

- No obstante, casi al mismo tiempo que se emitió el mensaje, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de otra “oleada de ataques con misiles y drones contra Baréin y Catar", y las autoridades de Emiratos Árabes Unidos también informaron de agresiones en su contra.

- Figuras ultraconservadoras como el parlamentario Hamid Rasei o el medio Rajanews reaccionaron con críticas y llamaron a poner fin cuanto antes el consejo provisional de liderazgo del que forma parte Pezeshkian junto con otros dos miembros y que dirige el país tras la muerte de Ali Jameneí

- Tras las palabras del presidente iraní, Emiratos Árabes Unidos repelió varios ataques con misiles contra su territorio. El presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, advirtió "a los enemigos" de su país que no se "engañen" por las apariencias y entiendan que "no es una presa fácil".

- También la embajada de los EE.UU en Bagdad fue atacada con cohetes de origen desconocido que fueron repelidos por el sistema de defensa aérea de la legación.

- Trump afirmó el sábado que Estados Unidos lo está haciendo "muy bien" en Irán y con un resultado "asombroso".

"Hemos eliminado 42 buques de la Marina (iraní), algunos de ellos muy grandes, en tres días. Ese fue el fin de la Marina. También hemos eliminado su fuerza aérea, hemos eliminado sus comunicaciones", declaró el mandatario en Miami.

Antes había prometido que las fuerzas estadounidenses lanzarían este sábado un ataque "muy duro" y que estaban considerando "para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos".

El balance de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 294 desde su inicio el lunes y el de heridos supera el millar, después de que un único incidente ocurrido de madrugada en el este del país causara 41 fallecimientos.

El número de víctimas ha subido significativamente tras una incursión israelí con helicópteros en la localidad oriental de Nabi Chit, según la versión de Israel para tratar de obtener pistas sobre el paradero de su piloto Ron Arad, desaparecido desde 1986.

El apoyo aéreo a la incursión consistió en intensos bombardeos contra Nabi Chit y las aldeas cercanas, que causaron al menos 41 muertos y 40 heridos, según el último balance ofrecido por el Centro de Operaciones de Emergencia.

- Desde el lunes, Israel mantiene una ofensiva paralela a la de Irán en el sur del Líbano, los suburbios de Beirut y el Valle de la Bekaa, la región oriental cercana a la frontera con Siria donde se ubica Nabi Chit, en una operación que el Gobierno de España condenó "rotundamente" este sábado.

- Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques iraníes a Israel han dejado por lo menos diez muertos, en unas cifras provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

- Mientras que los ciudadanos israelíes están acostumbrados a huir a refugios subterráneos cuando hay riesgo de ataques iraníes, en Irán no existe un sistema de alertas de bombardeos ni refugios antiaéreos para protegerse, lo que mantiene en vilo a los habitantes de Teherán.