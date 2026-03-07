Japón pide a EE.UU. que no lo perjudique con sus nuevas medidas arancelarias

Esa fue posición defendida por el ministro nipón de Economía, Comercio e Industria, Ryosei Akazawa, durante una reunión en la capital de la nación norteamericana con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, recoge el comunicado de Japón.

Akazawa afirmó tras la cita, que duró unas dos horas, que ambos gobiernos reafirmaron su compromiso con el acuerdo comercial alcanzado el año pasado, que estableció un arancel base del 15 % para casi todas las importaciones japonesas de Estados Unidos.

"Solicitamos que el trato a Japón bajo las nuevas normas arancelarias no sea menos favorable que lo acordado el año pasado", recoge el texto del ministerio japonés.

Por su parte, el departamento de Comercio de EE.UU. informó en X que Lutnick y Akazawa se reunieron "para abordar el fortalecimiento de la alianza económica" bilateral, sin mencionar el tratamiento arancelario.

La reunión se produjo tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular algunos de los aranceles ordenados por Trump, quien a raíz de este dictamen impuso un nuevo arancel general del 10 % y sugirió que lo podría aumentar al 15 %, lo que provocó una nueva oleada de incertidumbre en la economía global.

La visita del ministro japonés, en la que también se negociaron otra serie de acuerdos bilaterales, ocurre antes del viaje a Estados Unidos de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, prevista para mediados de marzo.