La Fiscalía de Ecuador pide nueva prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil

Si el tribunal acepta el pedido del Ministerio Público, sería la segunda orden de prisión preventiva que se dictaría en contra de Alvarez, quien se encuentra recluido en la cárcel de la ciudad andina de Latacunga desde el pasado 12 de febrero.

El alcalde fue detenido por otro caso, denominado como 'Goleada', en el que se investiga un presunto lavado de dinero y defraudación tributaria, también relacionado a la venta de combustibles, su negocio familiar, y por el que también han sido procesados sus dos hermanos y ocho personas más.

La fiscal Ruth Amoroso aseguró este sábado que Alvarez no tenía puesto el grillete en el momento en el que fue detenido la madrugada del 10 de febrero y que se han registrado 33 alarmas de grillete retirado, 1.515 alertas de que el dispositivo está fuera de línea o que perdió la señal, 128 de salida de zona de umbral y cinco de salidas ilegales desde que se lo pusieron, en julio del año pasado.

Sin embargo, el alcalde señaló que eso se debía a que él, como máxima autoridad municipal, ha recorrido terminales terrestres, el aeropuerto y otros sitios por los que el dispositivo genera alertas automáticas.

Además, indicó que su casa está ubicada en una zona que es "un punto muerto", que hace que el grillete esté fuera de línea, lo que, aseguró, ya sabían las autoridades del servicio nacional de prisiones.

"Según la teoría de la Fiscalía, me he tratado de fugar 5.000 veces y eso es falso. Jamás he manipulado el grillete, jamás he tratado de fugarme y consta que he comparecido un sinnúmero de veces a las audiencias de este caso", denominado como 'Triple A', dijo Alvarez, que se conectó a la diligencia desde la prisión.

Tras varias horas de deliberación, el tribunal señaló que aún no había tomado una decisión, por lo que aplazó el anuncio de la misma para el domingo.

También está previsto que, después de ese anuncio, inicie el juicio por este caso, en el que el Ministerio Público señala a Alvarez, y a otras 15 personas y seis empresas, por supuestas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado.

De acuerdo a la Fiscalía, esto habría causado un perjuicio de 61,5 millones de dólares, al supuestamente haber sido comercializados en zonas fronterizas a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.

Los hechos supuestamente ocurrieron antes de que Alvarez fuera elegido alcalde de Guayaquil, en 2023, cargo al que llegó de la mano de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017).