México decomisa 300 kilos de metanfetamina en el sureño estado de Guerrero

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en una primera acción, en la localidad La Cuadrilla del citado municipio, se aseguraron aproximadamente 300 kilos de droga sintética, 150 kilos de la misma sustancia en proceso de secado, así como 24.000 litros de precursores químicos y alrededor de 20.000 kilos de sustancias químicas sólidas.

La SSPC destacó que en el laboratorio clandestino también se aseguraron centrifugadoras, quemadores, tanques de gas, 50 tinas con capacidad de 200 litros, dos plantas de luz, ventiladores, mezcladoras, bombas de agua y diversas herramientas utilizadas para la elaboración de narcóticos.

El operativo tuvo una segunda acción en la que durante patrullajes de vigilancia y disuasión en las inmediaciones del poblado Llanos de la Puerta, en el municipio de Petatlán, personal de las fuerzas armadas aseguraron dos bolsas de plástico que contenían 1.300 dosis de marihuana, 700 dosis de cocaína y 20 dosis de metanfetamina.

Derivado de este trabajo de inteligencia, las autoridades mexicanas desmantelaron un laboratorio clandestino, aseguraron material ilícito y localizaron más de 2.000 dosis de droga.

“Todo el material fue inhabilitado para evitar su reutilización”, precisó el documento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La operación, dividida en dos acciones, fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR) y provocó una afectación económica estimada a la delincuencia organizada de 309 millones de pesos (casi 17,4 millones de dólares).