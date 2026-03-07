Rubio coordina con líderes Latinoamericanos un frente común contra los carteles

Según informó el portavoz adjunto principal, Tommy Pigott, Rubio se reunió con los presidentes el Salvador, Nayib Bukele; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamá, José Raúl Mulino; y Bolivia, Víctor Paz.

Asimismo, en las reuniones participaron la presidente electo de Costa Rica, Laura Fernández, el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, y el líder hondureño Nasry Asfura.

Durante los encuentros, Rubio elogió la disposición de los socios regionales para integrar una alianza estratégica destinada a desmantelar las redes de los carteles que operan a través de las fronteras.

"El secretario elogió a nuestros socios por unirse a nosotros en el compromiso compartido de desarticular las redes de los carteles y combatir sus efectos desestabilizadores en los Gobiernos de nuestro hemisferio", señaló el comunicado oficial de la comitiva estadounidense.

Trump formalizó este sábado la creación de una coalición militar junto a presidentes latinoamericanos de derecha para derrotar a los carteles, en la que no participa México, en medio de la tensión por un posible ataque estadounidense contra el narcotráfico en territorio mexicano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La esencia del acuerdo, dijo Trump, es "el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir" a los carteles: "De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están", expresó.