Trinidad y Tobago solicita adhesión al Mercosur como Estado asociado

Peña recibió la solicitud al ejercer la presidencia rotatoria del bloque suramericano integrado por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, en proceso de adhesión plena.

Ambos líderes se reunieron en Miami tras participar de la cumbre 'Escudo de las Américas' convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la que asistió más de una decena de gobernantes latinoamericanos.

En una reunión "muy productiva", Peña y Persad-Bissessar hablaron sobre "el desarrollo de un programa de acercamiento entre Paraguay y los países del Caribe", con énfasis en el intercambio de alimentos y productos industriales, refirió la Presidencia en un comunicado.

Para convertirse en un Estado asociado del Mercosur, el país solicitante debe ser miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y presentar su pedido de adhesión ante el Consejo del Mercado Común (CMC) del bloque, a través de la Presidencia pro tempore.

Actualmente, los Estados asociados del Mercosur son Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Guyana y Surinam, países que están autorizados, entre otros, a suscribir acuerdos comerciales y participar en las reuniones de órganos del grupo que traten temas de interés común, señala el bloque en su página web.