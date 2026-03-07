Venezuela hará la primera elección de proyectos comunitarios con Delcy Rodríguez al mando

Rodríguez invitó el viernes a los venezolanos a votar por proyectos relacionados con los servicios públicos que según dijo, se volvieron una necesidad "producto del bloqueo criminal" contra Venezuela.

Hay 36.416 proyectos postulados, distribuidos entre 5.336 circuitos comunales del territorio. Se podrán escoger proyectos como la reparación de ascensores, impermeabilización de techos, dotación de tanques para la reserva de agua -un servicio que falla en el país y no es continuo- y otros, según el Ministerio de Comunas.

Cada proyecto de consulta tiene un valor de "cerca de 10.000 dólares" al tipo de cambio oficial en bolívares, la moneda local, según indicó el viernes el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, en el programa A Pulso, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, aunque no dio más detalles al respecto.

Menéndez explicó que la formulación de proyectos surge desde las propias comunidades mediante un proceso participativo y autónomo. Cada comuna desarrolla su mecanismo de organización y deliberación para identificar sus problemas.

A partir de este proceso, prosiguió, reconocen los problemas que requieren atención prioritaria en sus comunidades, construyen mapas de posibles soluciones y realizan una selección de las acciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De este modo, se genera un listado de temas y problemas a resolver, algunos de ellos, por su relevancia o impacto colectivo, son llevados a la consulta para que la comunidad participe en la decisión sobre cuáles se deben priorizar, apuntó Menéndez.

El Consejo Nacional Electoral activó una plataforma digital para que los votantes puedan ubicar su centro de votación. Hay 11.476 mesas habilitadas en 10.210 centros electorales, informó en febrero el ministro de Comunas, Ángel Prado, citando fuentes de la institución.

La Fuerza Armada desplegó este viernes a sus efectivos como parte del tradicional Plan República, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden público y la custodia de los materiales electorales.

El 2025, se realizaron cuatro consultas populares para escoger proyectos comunitarios en Venezuela: la primera el 2 de febrero, la segunda el 27 de abril, la tercera el 27 de julio y la cuarta el 23 de noviembre, todas impulsadas por Maduro.