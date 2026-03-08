El presidente de Sudáfrica llega a Brasil para una visita de Estado

Así lo comunicó la Presidencia en su cuenta de la red social X, donde publicó una serie de imágenes en la que se ve al mandatario sudafricano reunido con algunas personas, pero sin especificar de quién se trata.

De esta visita se espera que ambos países fortalezcan sus relaciones a nivel diplomático, político, económico y comercial, con especial énfasis en la cooperación en agronegocios, aeroespacial, industrias creativas, defensa, energía, minería, ciencia y tecnología, deporte y turismo.

Ramaphosa y Lula también hablarán sobre sus prioridades geopolíticas compartidas como miembros del Sur Global, incluida la cooperación en los BRICS, IBSA, el G77+China, el G20 y las Naciones Unidas.

El líder sudafricano también intervendrá en el Foro Empresarial Sudáfrica-Brasil, cuyo objetivo es promover una mayor colaboración comercial, y estará acompañado por una delegación empresarial que representa a los sectores agroindustrial, aeroespacial, químico, de defensa, energético, de ingeniería, minero, marítimo y farmacéutico.

Al margen de su visita de Estado, Ramaphosa se reunirá con líderes empresarios brasileños pioneros para acelerar las inversiones y las oportunidades que ofrece Sudáfrica.

El comercio bilateral entre ambos países alcanzó en 2025 los 32.500 millones de rands (unos 1.684 millones de euros), con exportaciones sudafricanas de 5.200 millones de rands (269 millones de euros) e importaciones brasileñas de aproximadamente 27.300 millones de rands (1.414 millones de euros).

Las principales exportaciones sudafricanas a Brasil incluyen productos químicos, productos minerales, maquinaria, hierro y acero, y vehículos, mientras que las brasileñas a Sudáfrica tienen que ver con productos minerales, animales vivos, maquinaria, hortalizas y productos de hierro y acero.

Aunque la inversión brasileña en Sudáfrica abarca la manufactura, los servicios, la ingeniería, la agricultura y la aviación, las empresas sudafricanas también operan en el mercado brasileño en los sectores minorista, farmacéutico, de la industria extractiva, papel, servicios financieros, tecnología y productos químicos.

El sector turístico es otro ámbito en expansión entre ambos países, pues Brasil llegó a ser en 2025 el noveno mayor emisor de llegadas internacionales a Sudáfrica.